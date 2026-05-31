Сина Кадирова нагородили медаллю «за внесок» у війну проти України



18-річному синові голови Чечні Рамзана Кадирова Адаму Кадирову вручили медаль «За внесок у проведення спеціальної військової операції(так у РФ називають війну проти України)». Про це повідомив заступник голови уряду російської республіки Ахмед Дудаєв.

«Ця висока нагорода <...> є заслуженим визнанням вкладу Адама Рамзановича у безпеку та підтримку СВО», – написав він.

Дудаєв заявив, що Кадиров-молодший, будучи куратором так званого університету спецназу імені Путіна в Гудермесі, «бере активну участь у розвитку одного з найважливіших центрів підготовки захисників Вітчизни».

У серпні 2025 року «Верстка» підрахувала, що з лютого 2022 року Адам Кадиров отримав щонайменше 16 нагород та відзнак. Відтоді сину голови Чечні вручили ще шість нагород: медаль «Захисник Чеченської Республіки», Почесну грамоту Росгвардії, медаль «Пам'яті Ахмат-Хаджі Кадирова», золоту медаль Росенергоатома «За заслуги в підвищенні безпеки атомних станцій», пам'ятну медаль до 20-річчя полку «Север», а також сьогоднішню нагороду.

Таким чином, Кадиров-молодший від початку повномасштабного вторгнення отримав щонайменше 22 нагород.

Адам Кадиров також займає у Чечні низку посад і, як заявили раніше в республіці, є молодшим лейтенантом. Низку нагород було вручено синові голови Чечні, ще коли він був неповнолітнім, після того, як він побив у СІЗО Грозного обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавеля.