У Росії зник в’язень українського походження, якого бив син Кадирова

22-річний Микита Журавель, засуджений у російському регіоні Чечня за спалення Корану, а потім у Волгограді за звинуваченням у державній зраді, зник під час етапування. Про нього немає жодних даних із 24 грудня, випливає зі звернення адвоката Журавеля Андрія Сабініна до члена путінської Ради з прав людини Єви Меркачової. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

У листі, який Меркачова опублікувала у своєму телеграм-каналі, Сабінін розповів, що Журавеля етапували з Москви в останній декаді грудня. 24 грудня його близькі отримали листа, який Журавель надіслав із Ульяновська, після чого від нього і про нього не було жодних вісток.

«Немає ніяких доказів, що він живий», – пише адвокат і просить Меркачову сприяти його пошукам.

Сабінін додав, що у СІЗО Волгограда, де Журавель утримувався з жовтня 2024 року до листопада 2025 року, йому незаконно відмовляли у тривалих побаченнях із батьками.

Микита Журавель народився в українському Криму, який із 2014 року окупований Росією. Він навчався у кадетському училищі, а потім в університеті у Волгограді. У травні 2023 року студента, якому тоді було 19 років, затримали та звинуватили в записі відео з екземпляром Корана на тлі мечеті.

Невдовзі справу Журавеля за дорученням голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна передали до Чечні, хоча це суперечило Кримінально-процесуальному кодексу Росії: імовірний злочин мав розслідуватися там, де він стався, у Волгограді. Його самого етапували до Грозного, біля стін слідчого ізолятора Журавеля зустріли учасники організованої місцевою владою акції, вони закликали до «народного суду».

Влітку 2023-го заарештованого побив син голови Чечні Адам Кадиров, якому на той момент було 15 років. Замість притягнення до відповідальності підліток отримав державні нагороди та посади; Рамзан Кадиров вважає, що його син побиттям беззахисного захистив релігію.

27 лютого 2024 року суд у Грозному засудив Журавеля до трьох з половиною років колонії в справі про спалення Корану. Його визнали винним в образі почуттів вірян та хуліганстві з мотивів релігійної ненависті.

У жовтні 2024 року стало відомо, що Журавеля звинуватили у державній зраді. За версією слідства, він через месенджер «ініціативно запропонував співпрацю представнику Служби безпеки України». Правозахисники зазначали, що підтверджень цьому немає, як і прямих доказів його причетності до відео зі спаленням Корану (автора на записі не видно). Основне, на що спиралися слідство та суд, – визнання провини Журавелем, але воно, ймовірно, було отримане під тиском, зазначали в «Меморіалі».

Вирок у справі про державну зраду – 13,5 років позбавлення волі – Журавелю оголосили в листопаді 2024 року, він набрав чинності 4 грудня.

«Меморіал» оголосив Журавеля політичним в’язнем. Правозахисники вказують, що незалежно від того, хто саме спалив Коран, його дії мають бути кваліфіковані як публічне осквернення релігійної літератури – тобто як адміністративне правопорушення, а не кримінальний злочин.



