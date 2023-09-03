У Швеції знову спалювали Коран – сталися заворушення, є затримані

Шведська поліція в неділю заарештувала двох людей і затримала близько 10 людей після заворушень, які спалахнули на протесті під час спалення Корану, повідомляє AFP.



Протест був організований біженцем з Іраку Салваном Момікою, чиї акції, які включали публічне осквернення мусульманської священної книги, викликали обурення на Близькому Сході.



Акція протесту відбулася на площі міста Мальме, де проживає велика кількість іммігрантів, і, за даними громадського мовника SVT, на неї прийшло близько 200 людей.



«Деякі глядачі засмутилися після того, як організатор спалив книгу», — йдеться в заяві поліції.



За даними правоохоронців, захід закінчився після того, як організатор пішов, але група людей залишилася на місці події. Близько 10 осіб затримали за порушення громадського порядку, ще двох заарештували за підозрою в масових заворушеннях.



Місцеві ЗМІ повідомили, що деякі глядачі кидали каміння в Моміку, а на відео з місця події видно, як деякі намагаються прорватися через кордон, перш ніж їх зупинила поліція. На іншому відео можна побачити чоловіка, який намагається зупинити поліцейську машину, яка вивозила Моміку з місця події, ставши перед нею.



Завдяки серії акцій Моміка викликав гнів, спрямований на Швецію, і дипломатичну напруженість між Швецією та кількома країнами Близького Сходу.



Уряд Швеції засудив осквернення Корану, при цьому Стокгольм наголошує на «захищеному конституцією праві на свободу зібрань, вираженню думок і демонстрацій».

У січні священну книгу мусульман було спалено перед посольством Туреччини на тлі переговорів щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.