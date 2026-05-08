Син лідера «Хамасу» загинув під час ізраїльського удару – ЗМІ

Син одного з найвищих керівників «Хамасу», визнаного терористичною організацією в США і ЄС, помер від поранень, яких зазнав під час ізраїльського авіаудару по місту Газа, повідомили 8 травня численні ЗМІ.

Видання The Middle East Monitor, посилаючись на кореспондента турецького агентства Anadolu, повідомило, що Аззам аль-Хайя, син Халіла аль-Хайї, зазнав тяжких поранень під час удару по району Дарадж на сході міста Газа ввечері 6 травня і помер наступного дня.

За даними палестинських джерел, на які посилається The Middle East Monitor, Аззам аль-Хайя став четвертим сином Халіла аль-Хайї, який загинув під час конфлікту з Ізраїлем.

Ізраїльські військові не коментували ситуацію.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі висловив співчуття Халілу аль-Хайї, повідомляє напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim.

Халіл аль-Хайя є високопоставленим чиновником «Хамасу» і головою політичного бюро угруповання. Він виступав провідним переговорником «Хамасу» у переговорах про припинення вогню з Ізраїлем під час війни в Секторі Гази.