Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні

«Укргідрометцентр» попередив про погіршення погодних умов до кінця дня 16 січня.

«До кінця дня 16 січня у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях пориви вітру 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий). 17 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує морози найближчої ночі, але вдень 17 січня стане тепліше.

«Найближчої ночі – ось вам морози до -5 -12 градусів. На Заході хіба що близько нуля. Завтра вдень потепління до +1+5 градусів. На Сході та подекуди в Центрі хіба що -1 -4 градуси. 18 січня вдень в Україні тепло буде скрізь – в усіх областях +1 +5 градусів», – зазначила Діденко.

Вона додала, що вже з 19 січня в Україні знову розпочнеться похолодання: «Спочатку до денних -1 -8 градусів, а потім і до нічних -10 -18 градусів».