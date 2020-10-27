Міністр про рішення Окружного суду: НАБУ залишається повноцінно функціонуючим органом

Національне антикорупційне бюро України залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом, заявив міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці.

Так він прокоментував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який постановив вилучити з Єдиного державного реєстру дані про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро України.

Він заявив, що Міністерство юстиції не має правової підстави та повноважень вилучати інформацію про Ситника з Єдиного реєстру інформації.

«Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного суду України або ж окремої ухвали. Зміни до інформації, що містяться у реєстрах, вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг», – пояснив Малюська.

Водночас міністр «до певної міри» поділяє стурбованість Окружного адміністративного суду.

«Прогалини у регулюванні після рішень КСУ виникають і їх будемо врегульовувати», – зазначив Малюська.

28 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.

27 жовтня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що постановив вилучити з Єдиного державного реєстру дані про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро України.

Радіо Свобода намагається отримати коментар НАБУ з приводу рішення Окружного адмінсуду.