Ситуація на Луганщині: четверо загиблих, 29 російських ударів, пошкоджена лікарня у Сєвєродонецьку

На Луганщині за добу загинули чотири людини, поранено ще чотирьох, 10 будинків зруйновано в Попасній, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, російські війська 29 разів завдавали ударів. Застосовувалася авіація, системи залпового вогню, ствольна артилерія, мінометна зброя.



«По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Зранку стало відомо про ще 10 зруйнованих будинків в Попасній. У Гірському вчора зранку загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов на подвір’я біля свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську – два чоловіки. Ще чотири людині отримали поранення різного ступеня тяжкості», – написав Гайдай у телеграмі.

Він також повідомив, що впродовж минулої доби місто Лисичанськ потерпало від обстрілів військ РФ, там знищено 13 будинків.

У лікарні Сєвєродонецька пошкоджені три поверхи, зникли світло і вода, але медики продовжують надавати допомогу.



На Луганщині залишилися усього дві лікарні, де надається допомога, – в Сєвєродонецьку та Лисичанську, додав Гайдай.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».