У київському метро планують встановити табло відліку часу до прибуття потягу

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про встановлення на станціях Київського метрополітену табло зворотного відліку часу до прибуття потягу.

Рішення підтримали 73 депутати Київради.

«Мета рішення – встановлення на станціях столичної підземки табло зворотного відліку часу до прибуття потягу. Так громадяни зможуть бачити достовірний час очікування. Така система є загальноприйнятою у всіх країнах світу, де є метрополітен», – мовиться у повідомленні міськради.

«Київська громада неодноразово звертала увагу влади на необхідність запровадження відповідного сервісу з інформування пасажирів метрополітену про очікуваний час прибуття потягу. Так, у 2015 році була зареєстрована відповідна електронна петиція, яка зібрала понад 10 тисяч голосів. Однак її було відхилено з мотивів відсутності належного фінансування», – зазначив співавтор рішення, депутат Київради Святослав Кутняк.

Обсяг фінансування визначать після розробки проектно-кошторисної документації.