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07 Лютий 2019, Київ 23:10
Новини | Суспільство

У київському метро планують встановити табло відліку часу до прибуття потягу

В метро з’являться табло зворотнього відліку часу до прибуття потяга

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Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про встановлення на станціях Київського метрополітену табло зворотного відліку часу до прибуття потягу.

Рішення підтримали 73 депутати Київради.

«Мета рішення – встановлення на станціях столичної підземки табло зворотного відліку часу до прибуття потягу. Так громадяни зможуть бачити достовірний час очікування. Така система є загальноприйнятою у всіх країнах світу, де є метрополітен», – мовиться у повідомленні міськради.
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«Київська громада неодноразово звертала увагу влади на необхідність запровадження відповідного сервісу з інформування пасажирів метрополітену про очікуваний час прибуття потягу. Так, у 2015 році була зареєстрована відповідна електронна петиція, яка зібрала понад 10 тисяч голосів. Однак її було відхилено з мотивів відсутності належного фінансування», – зазначив співавтор рішення, депутат Київради Святослав Кутняк.

Обсяг фінансування визначать після розробки проектно-кошторисної документації.

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