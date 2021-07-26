Племінники президента Таджикистану після смерті матері від COVID-19 побили міністра охорони здоров’я – джерела

Троє племінників президента Таджикистану Емомалі Рахмона жорстоко побили міністра охорони здоров’я та інших високопосадовців після смерті матері, повідомляє таджицька служба Радіо Свобода з посиланням на джерела, близькі до уряду.

Джерела в МВС і МОЗ 26 липня на умовах анонімності повідомили, що на міністра охорони здоров’я Джамоліддіна Абдуллозоду, керівника президентського медичного центру Холмухаммада Рахімзоду та кількох інших чиновників та медиків 20 липня був здійснений напад. Це сталося одразу після того, як 64-річна сестра Рахмона Курбонбі Рахмонова померла від COVID-19.

За даними джерел, міністр та інші побиті мають значні поранення. Джерела також повідомили, що влада Таджикистану запрошувала медичних експертів із Німеччини, Росії та Узбекистану для лікування сестри Рахмона.

Джерела вказують, що після нападу триває попереднє розслідування. Ніхто з уряду, президентської адміністрації чи інших органів влади не коментував публічно ці твердження.

Абдуллозода не був присутній 26 липня в столиці країни Душанбе на пресконференції, присвяченій рішенню США щодо постачання Таджикистану вакцин проти COVID-19.

Днем раніше Таджикистан отримав 1,5 мільйона доз вакцини Moderna, подарованої США через міжнародну систему розподілу вакцин, відому як COVAX.

Заступник міністра охорони здоров’я Шодіхон Джамшед відмовився відповідати на запитання журналіста, чи пов’язана відсутність міністра з чутками про побиття.

Сестру Рахмона поховали 21 липня. Хоча офіційна причина смерті не була оприлюднена, лікарі лікарні в столиці Таджикистану повідомили Радіо Свобода, що вона померла від COVID-19.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово критикували Рахмона через ігнорування його владою релігійних свобод, громадянського суспільства та політичного плюралізму.