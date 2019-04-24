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24 Квітень 2019, Київ 22:50
Новини | Міжнародні

Президент Таджикистану скасував підвищення цін на інтернет

Рахмон відмінив розпорядження антимонопольної служби Таджикистану про підвищення тарифів на мобільний інтернет

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Президент Таджикистану Емомалі Рахмон 24 квітня відмінив розпорядження антимонопольної служби Таджикистану про підвищення тарифів на мобільний інтернет. Перед цим глава держави на засіданні 23 квітня доручив покарати винних у підвищенні цін на інтернет і на дзвінки в середині мережі мобільних операторів, повідомив таджицькій службі Радіо Свобода прес-секретар глави держави Абдулфаттох Шаріфзода.

Пізніше стало відомо, що Рахмон звільнив з посади главу антимонопольної служби Сааді Кодірзоду: саме його відомство випустило наказ про підвищення тарифів.

Прес-секретар президента зазначив, що глава держави «обізнаний» про невдоволення громадян країни ростом цін на мобільний інтернет.

Мобільні оператори «Тселл» і «Мегафон-Таджикистан» після розпорядження Рахмона зобов’язалися в найкоротші терміни відновити колишні тарифи на мобільний інтернет.

З 18 квітня в Таджикистані почали діяти нові тарифи на стільниковий зв’язок і мобільний інтернет, майже вдвічі вищі від тих, які діяли раніше: 63 сомоні (6,7 долара) замість 30-35 сомоні (3,5 долара) за 1 гігабайт.

У антимонопольній службі країни назвали рішення про підвищення тарифів правильним. Керівництво операторів зв’язку відмовляється від інтерв'ю, відзначаючи, що нові тарифи говорять за себе самі.

В останні кілька років у Таджикистані посилюється контроль над мобільним зв’язком. У 2018 році влада заборонила продаж смартфонів без сертифікату від державної Служби зв’язку, а вартість сім-карт збільшилася до 250 сомоні (26,5 долара). На початку цього року вступили в силу нові правила для оформлення сім-карт – на біометричні паспорти з дактилоскопічними даними громадян. У Службі зв'язку пояснили це заходами «із запобігання тероризму у екстремізму».

Службою зв'язку при уряді Таджикистану керує Бег Сабур, близький родич президента країни Емомалі Рахмона. Син Сабура одружений з однією із дочок президента.

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