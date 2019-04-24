Президент Таджикистану скасував підвищення цін на інтернет

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон 24 квітня відмінив розпорядження антимонопольної служби Таджикистану про підвищення тарифів на мобільний інтернет. Перед цим глава держави на засіданні 23 квітня доручив покарати винних у підвищенні цін на інтернет і на дзвінки в середині мережі мобільних операторів, повідомив таджицькій службі Радіо Свобода прес-секретар глави держави Абдулфаттох Шаріфзода.

Пізніше стало відомо, що Рахмон звільнив з посади главу антимонопольної служби Сааді Кодірзоду: саме його відомство випустило наказ про підвищення тарифів.

Прес-секретар президента зазначив, що глава держави «обізнаний» про невдоволення громадян країни ростом цін на мобільний інтернет.

Мобільні оператори «Тселл» і «Мегафон-Таджикистан» після розпорядження Рахмона зобов’язалися в найкоротші терміни відновити колишні тарифи на мобільний інтернет.

З 18 квітня в Таджикистані почали діяти нові тарифи на стільниковий зв’язок і мобільний інтернет, майже вдвічі вищі від тих, які діяли раніше: 63 сомоні (6,7 долара) замість 30-35 сомоні (3,5 долара) за 1 гігабайт.

У антимонопольній службі країни назвали рішення про підвищення тарифів правильним. Керівництво операторів зв’язку відмовляється від інтерв'ю, відзначаючи, що нові тарифи говорять за себе самі.

В останні кілька років у Таджикистані посилюється контроль над мобільним зв’язком. У 2018 році влада заборонила продаж смартфонів без сертифікату від державної Служби зв’язку, а вартість сім-карт збільшилася до 250 сомоні (26,5 долара). На початку цього року вступили в силу нові правила для оформлення сім-карт – на біометричні паспорти з дактилоскопічними даними громадян. У Службі зв'язку пояснили це заходами «із запобігання тероризму у екстремізму».

Службою зв'язку при уряді Таджикистану керує Бег Сабур, близький родич президента країни Емомалі Рахмона. Син Сабура одружений з однією із дочок президента.