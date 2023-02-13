Ув’язнені в Росії громадяни Таджикистану самі захотіли поїхати на війну в Україну – Мінпраці

У Міністерстві праці, міграції й зайнятості населення Таджикистану заявили, що таджикистанці, які перебували в російських в’язницях, самі виявили бажання поїхати воювати проти України, передає таджицька служба Радіо Свобода (Радіо Озоді).

Начальник відділу по роботі з трудовими мігрантами Мінпраці Таджикистану Шухрат Ахмадзода повідомив, що «в’язнів, які відбувають покарання, мобілізували на війну в Україну згідно з російським законодавством і після отримання їхньої згоди». При цьому чиновник не повідомив кількість таджикистанців, які відбувають покарання в колоніях Росії.

Тим часом, рідні і близькі вбитих в Україні таджикистанців – в’язнів російських тюрем, стверджують, що їх насильно відправили на війну.

Файзулло Курбонов, батько 39-річного Максада Курбонова з району Рудаки, який відбував покарання у в’язниці російського міста Архангельськ і загинув під Бахмутом, заявив, що востаннє з сином він говорив телефоном у жовтні минулого року.

«Максад тоді повідомив, що його відправлять на роботу до Маріуполя. Я запитав: добровільно чи примусово? Він сказав, що начальство в’язниці склало список із понад 100 в’язнів для відправки до Маріуполя. «Якщо не подзвоню, не турбуйтеся», – сказав Максад. Це була наша остання розмова», – сказав Курбонов у розмові з Радіо Озоді.

Точних відомостей про громадян Таджикистану, які відбували термін у Росії і були вбиті на війні РФ в Україні, немає. Радіо Озоді стало відомо про загибель десяти таджикистанців – в’язнів російських колоній. Тіла шістьох убитих були відправлені до Таджикистану.

Влада Таджикистану повідомлення про загибель своїх громадян в Україні не коментує.

З весни 2022 року у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що ПВК «Вагнер» вербує в’язнів у російських колоніях для участі у війні проти України в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена. 9 лютого засновник ПВК Євген Пригожин заявив, що угруповання нібито припинило вербування в’язнів.

ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії або інших державних структур. Бойовики ПВК «Вагнер» беруть участь у наземних операціях у Сирії, країнах Африки та у війні Росії з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.