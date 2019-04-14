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14 Квітень 2019, Київ 13:42
Новини | Суспільство

Від сьогодні українці можуть подорожувати до Таїланду без віз

Строк безвізового перебування у Таїланді – до 30 днів.

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Починаючи від 14 квітня українці можуть відвідувати Таїланд з туристичною метою без віз.

Як повідомили у МЗС, для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний). Строк безвізового перебування – до 30 днів.

Для перебування на території Таїланду строком більш ніж 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі.

Запровадження безвізового режиму між Україною і Таїландом президент Петро Порошенко анонсував у листопаді минулого року.

У січні поточного року в МЗС заявляли, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження «безвізу» з 22 країнами світу.

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