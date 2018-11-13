Щонайменше 50 в’язнів загинули внаслідок заворушень у тюрмі в Таджикистані – джерела

Щонайменше 50 в’язнів загинули внаслідок заворушень у в’язниці в Таджикистані минулого тижня, повідомили Радіо Свобода джерела в державних органах, які говорили на умовах анонімності.

Вони продемонстрували список загиблих внаслідок бунту, що стався 7 листопада. Водночас кореспондентові Радіо Свобода, якому показали список, не дозволили його сфотографувати.

Раніше джерела в уряді й правоохоронних органах Таджикистану повідомили, що внаслідок заворушень загинули 24 людини, зокрема двоє охоронців в’язниці.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за заворушення у худжандській колонії суворого режиму.

У цій колонії утримують засуджених за найтяжчі злочини, зокрема вбивства і тероризм.

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