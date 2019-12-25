В Україні запустять стрімінговий сервіс із новими українськими фільмами

В Україні запустять стрімінговий сервіс «Такфлікс» із новими українськими фільмами.

«Takflix.com — стрімінгова платформа для легального перегляду нового українського кіно. Ми працюємо, щоб кожна людина мала доступ до якісних фільмів українського виробництва», – розповіли засновники.

Першим фільмом на сервісі стане антиутопія «2020: Безлюдна країна» Корнія Грицюка. Ціна онлайн-квитка становитиме 50 гривень. Прокат має стартувати 31 грудня 2019 року.

За словами авторів проєкту, у найближчі пів року платформа працюватиме в тестовому режимі і випускатиме один фільм на місяць.

Згідно з Державним бюджетом на 2020 рік, Держкіно отримає близько 772,7 мільйона гривень.