У тисняві на похороні президента Танзанії загинули 45 людей – поліція

Щонайменше 45 людей загинули, десятки – були травмовані через тисняву, що виникла на церемонії прощання з президентом Танзанії Джоном Магуфулі 21 березня, повідомили у поліції країни.

«Було багато людей, які хотіли потрапити на стадіон, і деякі з них не були терплячими. Вони намагалися прокласти собі шлях, і це призвело до тисняви», – повідомив командувач регіональної поліції найбільшого міста країни Дар-ес-Салама Лазаро Мамбосаса агентству AFP.

Раніше повідомляли про загибель п’яти людей.

Джон Магуфулі помер 17 березня. Йому був 61 рік. Влада заявила, що причиною смерті став серцевий напад. На початку березня голова держави перестав з’являтися на публіці. Опозиція заявляла, що він госпіталізований із COVID-19 у сусідній Кенії.

Магуфулі не запроваджував у країні карантин через коронавірус і радив прихильникам лікуватися молитвами. Він висміював вакцинацію, не носив маски, а країна не публікувала при ньому статистичні дані про кількість хворих. Президент пояснював свою позицію тим, що не довіряє іноземній науці.