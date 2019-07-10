КМІС: 43% українців очікують зниження тарифів на «комуналку» в перші 100 днів роботи Зеленського

42,8% українців очікують зниження тарифів на комунальні послуги в перші 100 днів президентства Володимира Зеленського, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з дослідженням, 36,6% опитаних очікують, що Зеленський подасть у парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента. 33% хоче початку прямих переговорів із «Донецьком, Луганськом і Москвою» про мирне врегулювання і припинення бойових дій на сході України. 31,4% хоче прискорення розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів.

Опитування проводили з 25 червня до 7 липня. У ньому взяли участь 2004 респонденти. Похибка не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників, близьких до 25%.

Згідно з квітневим дослідженням КМІС, 39,1% українців вважали, що президент України у свої перші 100 днів на посаді має знизити тарифи на комунальні послуги. На початок переговорів із Росією очікували 23,3% українців.

Згідно з Конституцією України, президент, серед іншого, забезпечує державну незалежність, національну безпеку, представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України.

Тарифна політика належить до компетенції Кабінету міністрів України.