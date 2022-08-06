Ми не повинні переслідувати людей, які стали заручниками окупації – Ташева про російські «паспорти»

Жителі окупованих територій України, які змушені отримати російські паспорти, не повинні переслідуватися законом – таку позицію в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії озвучила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

«Наша позиція ґрунтується на тому законодавстві, яке існує. Є базовий закон, яким ці документи названі документами, які не спричиняють юридичних наслідків, фактично недійсними. І є Стратегія деокупації та реінтеграції, де насильницька паспортизація названа злочином проти міжнародного гуманітарного права. Ми, як держава, зверталися до міжнародних судів, де людей, які стали жертвами такої паспортизації, ми називаємо жертвами, а не порушниками», – сказала Ташева.

За її словами, представництво запросили до участі в обговоренні відповідних змін до українського законодавства. Відповідний проєкт закону перебуває у стадії розробки. Зокрема, він передбачає відповідальність за організацію видачі російських паспортів на захоплених Росією територіях.

«У тій редакції, в якій ми бачили документ, йшлося про те, що під кримінальну відповідальність підпадатимуть особи, які сприятимуть незаконній паспортизації наших громадян на окупованій території. Наприклад, керівники паспортних столів, люди, які організовують процес, який видає цей паспорт. Другий випадок – якщо людина бере цей паспорт для того, щоб працювати в окупаційній адміністрації. Або люди, які були уповноважені українською державою на представлення її інтересів, але вони склали присягу і пішли працювати (в інтересах держави, що окупує – ред.). Звичайні громадяни, які живуть на окупованій території та є заручниками обставин, не повинні відповідати», – каже Ташева.

Раніше про можливість запровадження такої відповідальності заявила голова Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. При цьому у повідомленнях міністра не деталізувалося, хто саме має нести відповідальність за процес такої «паспортизації».