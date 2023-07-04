На Таврійському напрямку українські війська вибили противника з низки позицій – Тарнавський

На Таврійському напрямку українські війська вибили противника з низки позицій, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«Сили оборони мають просування вперед на Таврійському напрямку. Ворог вибитий з низки позицій. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1283 вогневих завдань», – написав він у телеграмі

За його даними, за останню добу втрати противника – майже три роти вбитими і пораненими.

Також Тарнавський повідомив про знищення 36 одиниць російської військової техніки, зокрема, 2 танки, 9 ББМ, 4 одиниці БМ-21 «Град», зенітний ракетний комплекс 9К330 «Тор» та інші.

Заступниця міністра Ганна Маляр 3 липня повідомляла, що війська РФ наступають на кількох напрямках – Авдіївський, Мар’їнський, Лиманський. Також рушили на Сватівському напрямку. Водночас з важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках ЗСУ просуваються.