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Сили оборони знищили 6 російських складів боєприпасів на Таврійському напрямку – Тарнавський

Українські артилеристи ведуть вогонь з реактивної системи залпового вогню «Вампір» по позиціях російських військ. Поблизу міста Авдіївка Донецької області, 31 травня 2023 року

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 6 російських складів боєприпасів і 27 одиниць військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, українські артилеристи протягом доби виконали 1248 вогневих завдань, за останню добу втрати противника – 232 (79 загиблих і 153 поранених).

Водночас, як повідомив Тарнавський, протягом минулої доби війська РФ 16 разів атакували позиції ЗСУ та здійснили 626 обстрілів, завдали 15 авіаударів.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби». Про це повідомляється протягом щонайменше останнього місяця.

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