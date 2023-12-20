CNBC опублікував нові подробиці переговорів Джо Байдена і Сі Цзіньпіна у листопаді

Американський телеканал CNBC опублікував відомості, які раніше не розголошувалися, про переговори президента США Джо Байдена і Сі Цзіньпіна, які проходили 15 листопада в Сан-Франциско.



Лідер Китаю Сі Цзіньпін відверто заявив президенту США Джо Байдену на нещодавньому саміті в Сан-Франциско, що Пекін здійснить свій намір об’єднати Тайвань із материковим Китаєм. Час, коли це буде зроблено, поки не визначено, повідомили телеканалу троє американських чинних чиновників та один колишній.



Під час зустрічі китайської та американської делегацій на нещодавніх переговорах Сі сказав Байдену, що Китай віддає перевагу мирному поглинанню Тайваню, без застосування сили, повідомили офіційні джерела.



Китайський лідер також згадав прогнози, зроблені публічно представниками командування США, про те, що Сі нібито планує захопити Тайвань у 2025 чи 2027 році. Голова КНР сказав Байдену, що це помилкові прогнози, оскільки Пекін поки що не встановив часові рамки, за словами двох нинішніх і одного колишнього чиновника, поінформованого про зустріч.



Китайська делегація перед самітом попросила американську сторону про те, щоб Байден зробив публічну заяву за підсумками переговорів – про те, що США підтримують прагнення Китаю мирного об’єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Білий дім відхилив запит Китаю.



Речник Ради національної безпеки відмовився від коментарів.



Таким чином, відкрилися нові, раніше не оприлюднені подробиці критично важливих переговорів між лідерами США та Китаю, переговорів. Позиція Сі Цзіньпіна щодо Тайваню викликає серйозне занепокоєння у чиновників адміністрації Байдена, які завзято намагаються уникнути конфлікту з Китаєм, пише CNBC.

Лідери США та Китаю у листопаді провели чотиригодинні переговори, які мали на меті запобігти переростанню напруженості у конфлікт між найбільшими економіками світу. Дипломати з обох сторін витратили місяці, намагаючись організувати ці переговори.

Влада Китаю вважає Тайвань своєю територією і декларує намір возз’єднання. США не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, але виступають проти загроз Китаю силою приєднати острів.