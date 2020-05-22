ФБР заявило про ознаки тероризму в стрілянині на військовій базі США в Техасі

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що стрілянина на військовій базі США в Техасі 21 травня «пов’язана з тероризмом».

У ФБР розповіли, що в результаті стрілянини постраждав моряк, який працював на контрольно-пропускному пункті, крізь який нападник намагався пройти. Моряк був поранений, але зміг активувати шлагбаум, не даючи бойовику потрапити на базу.

Повідомляється, що нападника застрелили на місці, а військовий, якого він поранив, зазнав незначних поранень, і після надання медичної допомоги покинув стіни госпіталю.

ФБР не надає жодних інших даних про стрільбу і чому саме слідчі вважають, що інцидент був пов’язаний з тероризмом.

В окремій заяві Міністерство юстиції США повідомило, що працює з ФБР, а також з державними та місцевими відомствами, над розслідуванням події.

Військово-морський аеродром Корпус-Крісті проводить навчання пілотів. На базі в Техасі немає іноземців чи іноземних студентів.

У грудні минулого року курсант з Саудівської Аравії почав стрілянину на військовій авіабазі у Флориді, убивши трьох і поранивши вісьмох військових.