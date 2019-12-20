Пентагон завершує перевірку військових з Саудівської Аравії, які прибули для навчань у США

Пентагон заявив, що проводить додаткову перевірку всіх нинішніх іноземних військових студентів в Сполучених Штатах після того, як на початку місяця військовослужбовці ВПС Саудівської Аравії почали стрілянину на військово-морській базі у Флориді.

Пентагон застосовує «автоматичні перевірки» урядових, комерційних і загальнодоступних даних, в тому числі в соціальних мережах, до кожного іноземного військового студента в Сполучених Штатах, заявив директор розвідки, контррозвідки, правоохоронних органів і безпеки Гаррі Рейд.

За його словами, всі саудівські військові студенти, що перебувають зараз у США вже пройшли попередню перевірку і ніякого «сценарію безпосередньої загрози не виявлено», сказав Рейд.

6 грудня десантник з Саудівської Аравії, що прибув до США для військової підготовки, застрелив трьох і поранив вісьмох військовослужбовців на військово-морській авіаційній базі в Пенсаколі, штат Флорида. 21-річний пілот із Саудовської Аравії Мохаммед Альшамрані, який здійснив напад, був застрелений.

Наразі в Пентагоні сформована група експертів для вивчення процесу перевірки іноземних студентів з Саудівської Аравії і порівняння її з процедурами перевірки персоналу США.