Сценарист «Телебачення Торонто» заявив, що його побив депутат Київміськради з «Голосу»

Сценарист «Телебачення Торонто» Владислав Капиця заявив, що його побив депутат Київської міської ради з фракції «Голос» Костянтин Богатов.

«Зі мною все ок. Синяк, трохи здерта від дверей шкіра на руці, та зламані окуляри, які я привів у напів юзабельний стан», – написав Капиця у фейсбуці.

За його словами, 14 лютого відбувся перший виступ його стендап-туру в залі київського кінотеатру «Братислава».

«Цього разу до мене підійшла пані адмін Єлєна та сказала «сегодня на вашем выступлении будет уважаемій человек, депутат, которій помог нам тут, Константин Богатов». Із фрази «уважаємий человек» я відразу зрозумів, що Єлєна класична налякана жіночка, особливо після слів «ето вам говорю, просто чтобі ві тоже знали», – розповів Капиця.

На відео присутня нецензурна лексика

Комік стверджує, що під час виступу його колеги Дмитра Поліщука Богатов почав вимагати зупинити захід через нецензурну лексику і вимагав увімкнути світло. Капиця заявив, що мав діалог з Богатовим і знімав його на телефон.

«Після цього він б’є мене по обличчю, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його. Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20», – додав гуморист.

За словами Капиці, після перепалки Богатова змусили залишити зал.

Партія «Голос» уже назвала неприпустимою поведінку свого депутата й вважає інцидент «ганебним».

«Ми засуджуємо висловлювання і дії депутата Богатова. Щиро приносимо вибачення особисто стендаперу Владу Капиці. І тим, хто став свідком неприпустимих висловлювань та дій під час концерту. Подібна поведінка Костянтина Богатова несумісна з цінностями партії «Голос», – заявили в політичній силі.

Там запевнили, що на найближчих зборах фракції «Голосу» у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації партії поведінка Богатова отримає належну оцінку.

Сам Богатов у коментарі під дописом Капиці заявив, що вибачився в смс-повідомленні і запропонував принести вибачення особисто.

«Моя реакція на стендап вашого друга була неадекватною, я не був знайомий з цим жанром і так відреагував на нецензурну лексику. Визнаю, що відреагував неадекватно, вибачаюся. Єдине, що ви могли б додати в ваш пост те, з чого все почалося – з образливих зауважень виступача на адресу «АртБратислави». Мені здається, у артистів всіх жанрів не прийнято лаяти сцену, на якій вони виступають», – наголосив Богатов.

Поліція наразі не коментувала інцидент між депутатом та гумористом.