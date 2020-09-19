Нефьодов та Лінчевський: партія «Голос» назвала першу десятку кандидатів на виборах до Київради

Партія «Голос» назвала першу десятку кандидатів на виборах до Київської міської ради.

Очолив список колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов. Другою йде президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош, третім – спеціаліст із ЖКГ та енергетики Костянтин Богатов, четвертим – волонтерка та боєць-доброволець Аліна Михайлова, п’ятим – керівник київського виборчого штабу, ІТ-підприємець Григорій Маленко.

У першій десятці також власник інвестиційної компанії Тарас Козак, ексзаступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський, контррозвідник Василь Попатенко, правозахисниця Ольга Гвоздік та координаторка «Голосу» в Подільському районі Києва Дар’я Васильченко.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.