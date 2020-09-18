Партія «УДАР» висунула Кличка кандидатом у мери Києва

Партія «УДАР» висунула чинного мера Києва Віталія Кличка кандидатом на посаду голови столиці.

Він пообіцяв добудувати Подільсько-Воскресенський міст та до кінця наступного року здати дві станції метро на Виноградар.

До першої п’ятірки оприлюдненого єдиного списку партії увійшли мер Віталій Кличко, Олександр Шовковський, Юлія Лимар, Катерина Кириченко та Владислав Андронов.

Кличко став мером Києва в травні 2014 року. У жовтні 2015-го року його переобрали на другий термін.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.