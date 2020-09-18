Зеленський пов’язав зростання числа нових випадків COVID-19 в Україні з місцевими виборами

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні зростає захворюваність на COVID-19 через політичні ігри та підготовку до виборів керівників місцевої влади. Про це, як передає агенція УНІАН, він сказав під час робочої поїздки в Тернопільську область.

«Україна своїми карантинними заходами повністю збила першу хвилю захворювання, у нас було максимум до 300 (випадків COVID-19 – ред.) на день, та після того, як через політичні ігри та підготовку до місцевих виборів деякі представники місцевої влади, особливо в містах обласних, почали чомусь воювати на словах з центральною владою через те, що влада «закручує гайки», і захотіли пом’якшення карантину», – сказав Зеленський.

Він додав: «Якби не місцеві вибори, то захворюваність у нас була б меншою».

Станом на 18 вересня, від початку пандемії в Україні виявили 169 472 випадки COVID-19, померли 3 468 людей, одужали – 75 486. Лише за минулу добу в країні виявили 3 228 нових випадків COVID-19.