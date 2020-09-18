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18 вересня 2020, Київ 13:31
Новини | Політика

Шмигаль про участь міністра Степанова у виборах: це не заборонено законом

Шмигаль: міністр Степанов (на фото) не бере участі в агітаційних заходах

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов може брати участь у місцевих виборах, оскільки це не заборонено законом, заявив прем’єр Денис Шмигаль у Верховній Раді.

«Щодо участі в місцевих виборах членів уряду. Це не заборонено законом. Міністр не бере участі в агітаційних заходах, тому балотуватися закон дозволяє. У разі участі в агітаційних заходах для цього необхідно буде брати відпустку. Наразі такі заходи не плануються», – сказав Шмигаль.

16 вересня міністр Степанов підтвердив, що балотуватиметься від «Слуги народу» до Одеської обласної ради.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

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