Найбільший радіотелескоп Аресібо припинить роботу

Один з найбільших в світі радіотелескопів обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко припинить свою роботу. Власник обсерваторії – Національний науковий фонд США – має намір демонтувати пристрій.

У серпні під час тропічного шторму від телескопу відірвався допоміжний трос і пошкодив дзеркало рефлектора. Інженери розробляли план ремонту, але через три місяці відірвався і основний трос масою 16 тонн. Подальші роботи з телескопом стали неможливі.

Телескоп пропрацював 57 років. За цей час він виявив кілька небезпечних астероїдів і знайшов першу екзопланету – планету за межами сонячної системи.

16 листопада 1974 року телескоп направив до кульового зоряного скупчення M13 знаменитий радіосигнал «послання Аресібо».

Вчені відзначають, що з втратою радіотелескопа у американських астрофізиків не буде можливості пошуку інопланетних радіохвиль. Єдиний придатний для таких досліджень телескоп розташований у Китаї.