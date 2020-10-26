Обсерваторія SOFIA вперше виявила воду на зверненому до Землі боці Місяця

Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (SOFIA), яка розташована на борту літака Boeing 747SP, вперше підтвердила наявність криги на освітленому Сонцем боці супутника Землі Місяця. Це відкриття вказує на те, що вода може бути розподілена по місячній поверхні, не обмежуючись холодними, затіненими місцями, йдеться в повідомленні Космічного агентства Сполучених Штатів NASA 26 жовтня.

За повідомленням, SOFIA виявила молекули води в кратері Клавій – одному з найбільших кратерів Місяця, видимих із поверхні Землі. Попередні спостереження за поверхнею супутника виявляли певні форми гідрогену, проте не могли розрізнити саме воду і наближений до неї за хімічним складом гідроксил (OH).

«У нас є ознаки того, що H2O – знайома нам вода – може бути присутня на освітленому Сонцем боці Місяця. Тепер ми знаємо, що вона там є. Це відкриття кидає виклик нашому розумінню місячної поверхні та порушує інтригуючі питання щодо ресурсів, релевантних для глибокого дослідження космосу», – сказав директор Відділу астрофізики в Директораті наукових місій NASA Пол Герц, виступаючи в штабквартирі агентства у Вашингтоні.

За даними агентства, пустеля Сахара має в сто разів більше води, ніж SOFIA виявила в місячному ґрунті. Попри це, у NASA вважають, що відкриття ставить нові питання щодо походження води та того, як вона збереглася на позбавленій повітря поверхні супутника. Коли місія «Аполло» повернулася з Місяця вперше в 1969 році, вважалося, що він абсолютно сухий. Наступні космічні місії підтвердили наявність криги в постійно затінених кратерах біля полюсів супутника. Але кілька космічних зондів, у тому числі місії Cassini та Deep Impact, а також космічні дослідження індійської місії Chandrayaan-1, так само як і телескоп NASA, виявили докази наявності вологи і в освітлених регіонах. Але досі, зазначають в агентстві, було неможливо встановити її форму – H2O чи OH.

SOFIA – це спільний проєкт NASA та Німецького повітряно-космічного центру.

22 жовтня NASA анонсувало, що незабаром повідомить про нове відкриття на Місяці.