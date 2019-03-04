Тенісний турнір у Індіан-Веллсі: Світоліна і Цуренко – сіяні, Козлова вийшла у фінал кваліфікації

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко потрапили до 32-х сіяних на турнірі WTA Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія. Як передає Тенісний портал України, Світоліна отримала 6-й номер посіву, а Цуренко – 28-й. Обидві почнуть свої виступи на турнірі з другого раунду.

«Теоретично можливий такий розклад, при якому українки можуть зустрітися між собою в третьому раунді: жеребкування проводиться так, що перші вісім сіяних в разі перемог у другому колі виходять на тенісисток, посіяних з 25 по 32-й номер, якщо протягом п’яти років ті виграють свої стартові матчі», – йдеться в повідомленні.

Жеребкування відбудеться цієї ночі, приблизно о першій годині за Києвом.

Українка Даяна Ястремська, що стартує в основній сітці, вступить в боротьбу з першого кола.

За місце в основній сітці ще одна українка Катерина Козлова сьогодні провела матч першого раунду кваліфікації, в якому здолала американку Ешлі Кретцер з рахунком 6:4, 6:1. Наступною суперницею українки стане Сара Соррібес-Тормо (Іспанія).

Призовий фонд турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі складає понад 9 мільйонів доларів. Завершитися турнір 17 березня.