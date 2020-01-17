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17 січня 2020, Київ 13:57
Новини | Спорт

Теніс: Ястремська зіграє з першою ракеткою світу у фіналі турніру в Аделаїді

На шляху до фіналу Даяна Ястремська (на фото) переграла трьох тенісисток із топ-20 світового рейтингу

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Суперницею 19-річної української тенісистки Даяни Ястремської у дебютному для неї фіналі турніру серії Premier в австралійській Аделаїді стане перша ракетка світу Ешлі Барті. У півфіналі австралійка перемогла американку Даніель Роуз Коллінз – 3:6, 6:1, 7:6.

Раніше 17 січня Даяна в двох сетах у півфіналі переграла білоруську тенісистку, 12-ту ракетку світу Аріну Соболенко – 6:4, 7:6.

Фінал турніру в Аделаїді відбудеться 18 січня.

16 січня відбулося жеребкування основної сітки відкритого чемпіонату Австралії. В першому ж колі австралійка Барті екзаменуватиме іншу українку Лесю Цуренко.

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