Теніс: Ястремська зіграє з першою ракеткою світу у фіналі турніру в Аделаїді

Суперницею 19-річної української тенісистки Даяни Ястремської у дебютному для неї фіналі турніру серії Premier в австралійській Аделаїді стане перша ракетка світу Ешлі Барті. У півфіналі австралійка перемогла американку Даніель Роуз Коллінз – 3:6, 6:1, 7:6.

Раніше 17 січня Даяна в двох сетах у півфіналі переграла білоруську тенісистку, 12-ту ракетку світу Аріну Соболенко – 6:4, 7:6.

Фінал турніру в Аделаїді відбудеться 18 січня.

16 січня відбулося жеребкування основної сітки відкритого чемпіонату Австралії. В першому ж колі австралійка Барті екзаменуватиме іншу українку Лесю Цуренко.