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04 січня 2020, Київ 10:51
Новини | Спорт

Теніс: Костюк здобула перемогу у кваліфікації турніру в Брісбені

Костюк перемогла у першому раунді кваліфікації

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Українка Марта Костюк у першому раунді кваліфікації турніру серії WTA Premier у австралійському Брісбені перемогла американку Бернарду Перу.

Костюк святкувала перемогу з рахунком 7:6, 6:4.

Наступною суперницею українки на шляху до основної сітки турніру стане переможниця матчу між представницею Словаччини Анною Кароліною Шмідловою та Вікторією Томовою з Болгарії.

За вихід у наступний раунд кваліфікації також побореться українка Катаріна Завацька.

У основі «прем’єру» в Брісбені зіграють і перша та друга ракетки України. Еліні Світоліній у першому колі протистоятиме американка Данніель Коллінз, а Даяна Ястремська зустрінеться з дев’ятою ракеткою світу, бельгійкою Кікі Бертенз.

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