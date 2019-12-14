Теніс: Снігур поступилася у фіналі турніру в Дубаї

Українка Дар’я Снігур поступилася у фіналі турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) з призовим фондом 100 тисяч доларів у Дубаї.

Снігур програла румунці Ані Богдан з рахунком 1:6, 2:6.

У Дубаї 17-річній українці вперше в кар’єрі вдалося виграти матч в основі турніру такого рівня. Також вона здобула свою першу перемогу над тенісисткою з першої сотні рейтингу WTA, а у півфіналі переграла 38-му ракетку світу, перший номер посіву Крістіну Младенович.

У липні Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні, а у жовтні дійшла до фіналу Підсумкового турніру серед юніорів.