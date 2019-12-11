Теніс: Снігур здобула першу перемогу над суперницею з першої сотні

Українська тенісистка Дар’я Снігур, яка займає 328-у позицію у рейтингу Жіночої тенісної асоціації, вперше у кар’єрі обіграла тенісистку з першої сотні.

На турнірі у Дубаї 95-а у рейтингу WTA росіянка Анастасія Потапова поступилася 17-річній українці у двох сетах – 6:2, 6:3.

Суперницею Снігур у півфіналі турніру стане представниця Польщі Магдалена Френх (202-га позиція у рейтингу).

Напередодні Снігур здобула дебютну для себе перемогу на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) з призовим фондом 100 тисяч доларів у Дубаї.

У липні Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні, а у жовтні дійшла до фіналу Підсумкового турніру серед юніорів.