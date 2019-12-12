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12 грудня 2019, Київ 18:56
Новини | Спорт

Теніс: Снігур вперше гратиме у півфіналі 100-тисячника ITF

Сніруг вийшла у півфінал турніру у Дубаї

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Українська тенісистка Дар’я Снігур вперше зіграє у півфіналі турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) з призовим фондом 100 тисяч доларів.

У чвертьфіналі змагань у Дубаї Снігур перемогла представницю Польщі Магдалену Френх 6:4, 6:4. Українці доводилося відіграватися по ходу обох сетів.

У наступному раунді суперницею 17-річної Снігур буде 38-а ракетка світу і перший номер посіву у Дубаї француженка Крістіна Младенович.

У Дубаї Снігур здобула першу у кар’єрі перемогу на турнірі такого рівня, а також вперше переграла суперницю з першої сотні.

У липні Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні, а у жовтні дійшла до фіналу Підсумкового турніру серед юніорів.

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