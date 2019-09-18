Ґуанчжоу: Завацька поступилася тенісистці з першої двадцятки

Українська тенісистка Катарина Завацька програла у другому колі турніру у китайському Ґуанчжоу

19-річна Завацька, яка наразі займає 139-е місце у рейтингу WTA, поступилася 20-й ракетці світу американці Софії Кенін – 4:6, 2:6.

Пізніше сьогодні свій матч другого кола у Ґуанчжоу зіграє перша ракетка України і третя в списку найкращих тенісисток світу Еліна Світоліна.

Турнір Guangzhou Open – International проходить 16–21 вересня у китайському Ґуанчжоу. Призовий фонд змагань складає 500 тисяч доларів.