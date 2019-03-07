Старт змагань в Індіан-Веллсі: 3 із 4 українських тенісисток вийшли до другого кола

У перший день змагань на турнірі WTA Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі троє із чотирьох українських тенісисток змогли пробитися до другого кола.

Людмила і Надія Кіченок у матчі першого кола в парному розряді переграли американську пару Дезіре Кравчик – Сабріна Сантамарія 6:4, 6:1.

Ще одна українка Катерина Козлова вийшла до другого кола, обігравши чеську тенісистку Катержіну Синякову з рахунком 7:5, 6:2. Наступною суперницею Катерини стане білоруська тенісистка Олександра Сосновіч.

А от Даяна Ястремська не змогла подолати стартовий бар’єр на турнірі. У поєдинку, що тривав 2 години 30 хвилин, вона поступилася представниці Австралії Дар’ї Гавриловій 2:6 ,7:5, 2:6.

Ще дві українки, Еліна Світоліна та Леся Цуренко, почнуть змагання з другого кола.

У кожному тенісному сезоні проходить по 4 турніри категорії WTA Premier Mandatory – Індіан-Уеллс, Маямі, Мадрид і Пекін (переможець отримує 1000 очок) і 5 турнірів серії WTA Premier 5 (переможниця отримує 900 рейтингових очок).

Призовий фонд нинішнього турніру на хардовому покритті в Каліфорнії складає понад 9 мільйонів доларів.