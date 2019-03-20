Miami Open: матчі першого ігрового дня перенесли на середу через дощ

Матчі першого ігрового дня в основній сітці турніру Miami Open серії WTA Premier Mandatory перенесли на середу через дощ.

Вчора мали зіграти дві українські тенісистки – Катерина Козлова та Даяна Ястремська.

За оновленим розкладом Козлова проведе свій матч фіналу кваліфікації проти Моніки Нікулеску з Румунії першим заходом на корті №4. Початок ігрового дня – 16:00 за Києвом.

Ястремська гратиме матч першого кола основної сітки проти росіянки Катерини Александрової четвертим запуском на шостому корті.

З другого кола змагання почнуть ще дві українки – Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

Згідно даних The Weather Channel, зараз у Маямі хмарно, температура +19 градусів. Вірогідність опадів протягом дня 30%.