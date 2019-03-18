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18 Березень 2019, Київ 09:42
Новини | Суспільство

Теніс: Світоліна повернулася у топ-5 світового рейтингу

Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA

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Українка Еліна Світоліна піднялась на одну позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і тепер є п’ятою ракеткою світу.

Леся Цуренко та Даяна Ястремська зберегли свої позиції – 28-му та 37-му відповідно.

Впритул до першої сотні наблизилася Катерина Козлова. Вона піднялася одразу на 13 пунктів і тепер займає 101 місце.

Еліна Світоліна (архівне фото)
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Першою ракеткою світу залишається японка Наомі Осака. Представниця Чехії Петра Квітова посунула з другої позиції рейтингу колишню першу ракетку, румунку Сімону Халеп.

Цього тижня українські тенісистки зіграють на турнірі Miami Open серії Premier Mandatory.

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