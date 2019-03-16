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16 Березень 2019, Київ 11:01
Новини | Суспільство

Індіан-Веллс: Світоліна поступилася Андреєску і не вийшла до фіналу

Еліна Світоліна (архівне фото)

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Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася представниці Канади Б’янці Андреєску.в трьохсетовому протистоянні за вихід до фіналу турніру BNP Paribas Open серії WTA Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі.

Боротьба тривала 2 години і 12 хвилин і закінчилася з рахунком 3:6, 6:2, 4:6 на користь представниці Канади.

Початок матчу був запланований на 03:30 16 березня за київським часом.

Еліна Світоліна в 1/2 фіналу зустрінеться з представницею Канади Б’янкою Андреєску
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Світоліна вийшла у півфінал турніру в Індіан-Веллсі

У фіналі представниця Канади Б’янка Андреєску буде змагатися з представницею Німеччини Анжелік Кербер, яка обіграла Белінду Бенчич, представницю Швейцарії.

Призовий фонд турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі складає понад 9 мільйонів доларів. Завершиться турнір 17 березня, коли й відбудеться фінал.

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