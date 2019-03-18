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18 Березень 2019, Київ 08:11
Новини | Суспільство

Miami Open: три українки стартують в основній сітці турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна стартуватиме на турнірі з другого кола

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На турнірі Miami Open серії Premier Mandatory, який стартує в США 19 березня, три українки почнуть змагання в основній сітці, четверта – Катерина Козлова, з кваліфікації.

Еліна Світоліна, посіяна на турнірі під шостим номером, пропускає матч першого кола, а в другому зустрінеться з переможницею матчу між Ван Яфан і Христиною Младеновіч.

Леся Цуренко також почне виступ з другого кола. Її суперницею буде переможниця матчу власниці wild card Ван Синьюй (№303) і кваліфаєра.

Даяна Ястремська в першому раунді зіграє з росіянкою Катериною Александровою.

Катерина Козлова в першому раунді кваліфікації протистоятиме китаянці Чжу Лінь.

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