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04 січня 2020, Київ 12:23
Новини | Спорт

Теніс: Завацька поступилася у першому раунді кваліфікації турніру в Брісбені

Завацька поступилася у стартовому колі кваліфікації

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Українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла подолати перший раунд кваліфікації турніру серії WTA Premier у австралійському Брісбені.

Українка поступилася американці Медісон Бренґл з рахунком 2:6, 3:6.

Іншій представниці України Марті Костюк вдалося перемогти у стартовому матчі кваліфікації.

У основі «прем’єру» в Брісбені зіграють і перша та друга ракетки України. Еліні Світоліній у першому колі протистоятиме американка Данніель Коллінз, а Даяна Ястремська зустрінеться з дев’ятою ракеткою світу, бельгійкою Кікі Бертенз.

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