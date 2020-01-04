Теніс: Завацька поступилася у першому раунді кваліфікації турніру в Брісбені

Українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла подолати перший раунд кваліфікації турніру серії WTA Premier у австралійському Брісбені.

Українка поступилася американці Медісон Бренґл з рахунком 2:6, 3:6.

Іншій представниці України Марті Костюк вдалося перемогти у стартовому матчі кваліфікації.

У основі «прем’єру» в Брісбені зіграють і перша та друга ракетки України. Еліні Світоліній у першому колі протистоятиме американка Данніель Коллінз, а Даяна Ястремська зустрінеться з дев’ятою ракеткою світу, бельгійкою Кікі Бертенз.