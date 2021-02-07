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07 лютого 2021, Київ 20:09
Новини | Політика

На аварійному ремонті перебувають дев’ять енергоблоків – депутат

Ще шість блоків поза роботою через відсутність палива

Станом на 7 лютого на аварійному ремонті перебувають дев’ять енергоблоків, повідомив народний депутат від «Слуги народу» Андрій Герус у телеграмі.

Зокрема, зараз ремонтують сім енергоблоків на теплоелектростанціях групи компаній ДТЕК (4 блоки Криворізької ТЕС, по одному блоку на Придніпровській, Ладижинській та Добротвірській ТЕС), один енергоблок Славянської ТЕС («Донбасенерго») та один енергоблок Вуглегірської ТЕС («Центренерго»).

Ще шість блоків поза роботою через відсутність палива.

«Незважаючи на складнощі, які спричинені неробочим станом деяких енергоблоків, диспетчери «Укренерго» збалансовують енергосистему, усім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії», – наголосив Герус.

6 лютого депутат повідомляв, що зупинена робота двох ТЕС. На Ладиженській теплоелектростанції проблемою був шум у топці котла, а на Добротвірській ТЕС – несправність автомата безпеки.

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