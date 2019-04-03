Обвинувачений у справі про теракт у метро Петербурга заявив про тортури у «секретній тюрмі»

Мухамадюсуп Ерматов, обвинувачений у причетності до теракту в метро російського Санкт-Петербурга в квітні 2017 року, заявив про те, що його катували в «секретній в’язниці» Федеральної служби безпеки Росії. Про це повідомляє «Медіазона» з посиланням на члена громадської спостережної комісії Яну Теплицьку.

За словами Ерматова, після затримання в квітні 2017 року його місяць утримували в «секретній в’язниці». У травні про його затримання повідомили офіційно. Обвинувачений припускає, що його катували співробітники ФСБ, і деяких із причетних до тортур він бачив пізніше на допитах.

Ерматов стверджує, що його тримали прикутим до батареї з мішком на голові. До нього нібито застосовували електричний струм і практично не давали їжу і воду.

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Раніше про тортури в «секретній в’язниці» ФСБ Росії заявив інший обвинувачений у цій справі, Аброр Азімов.

2 квітня на виїзному засіданні Московського окружного військового суду десять з 11 обвинувачених у справі про вибух в метро Санкт-Петербурга відмовилися визнати провину.

Вибух стався 3 квітня 2017 року. Загинули 15 людей, а також смертник, який активував вибуховий пристрій, ще понад сто людей були поранені.

Слідство вважає, що вибух здійснив Акбаржон Джалілов, 22-річний уродженець Киргизстану з російським громадянством. Обвинуваченими у справі проходять 11 осіб, всі вони заарештовані.