Прокуратура кваліфікує як теракт обстріл позицій ЗСУ, унаслідок якого загинув військовий

Прокуратура Луганської області кваліфікує як теракт обстріл позицій Збройних сил України 29 листопада, унаслідок якого загинув військовий, повідомила прес-служба прокуратури Луганщини.
«Завдяки зусиллям представників «Спілки ветеранів Афганістану Луганщини (воїнів-інтернаціоналістів)» 05.12.2018 тіло загиблого військовослужбовця передано пошуковій групі «Евакуація 200» відділу пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України», – заявили в прокуратурі.
29 листопада українські військові повідомили про зникнення солдата Сергія Проданюка під час бойового зіткнення. 5 грудня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил розповів, що бойовики передали тіло Проданюка.
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