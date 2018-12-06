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06 Грудень 2018, Київ 17:02
Новини | Події

Прокуратура кваліфікує як теракт обстріл позицій ЗСУ, унаслідок якого загинув військовий

Український військовий на позиції біля Водяного Донецької області, 22 червня 2018 року

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Прокуратура Луганської області кваліфікує як теракт обстріл позицій Збройних сил України 29 листопада, унаслідок якого загинув військовий, повідомила прес-служба прокуратури Луганщини.

«Завдяки зусиллям представників «Спілки ветеранів Афганістану Луганщини (воїнів-інтернаціоналістів)» 05.12.2018 тіло загиблого військовослужбовця передано пошуковій групі «Евакуація 200» відділу пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України», – заявили в прокуратурі.

29 листопада українські військові повідомили про зникнення солдата Сергія Проданюка під час бойового зіткнення. 5 грудня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил розповів, що бойовики передали тіло Проданюка.

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