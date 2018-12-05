Бойовики передали українським військовим тіло загиблого 29 листопада бійця

У Луганській області після тривалих перемовин бойовики у присутності представників ОБСЄ передали українській стороні тіло загиблого українського військового. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Під час проведення процедури опізнання було встановлено, що це тіло солдата Сергія Проданюка. Нагадаємо, що Сергій Григорович Проданюк вважався зниклим безвісти після бойового зіткнення, що відбулося 29 листопада цього року в районі Кримського», – ідеться у повідомленні.

У штабі уточнили, що військовий загинув, відбиваючи напад ДРГ противника. «В ході бою, особисто вбив одного бойовика», – додали військові.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.