В ході бойових дій безвісти зник військовий – заява

Солдат 10 Гірсько-штурмової бригади зник безвісти в зоні бойових дій, повідомляє командування бригади.

«В ході бойового зіткнення, яке відбулось 29 листопада в смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдат Сергій Проданюк. Командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця», – йдеться в заяві.

За оцінками Міжнародного комітету Червоного хреста в Україні, з початку росйської агресії та збройних дій на Донбасі зникли безвісти близько 1500 людей з обох сторін лінії фронту. За оцінкою менеджерки з адвокації Центру інформації про права людини Олени Луньової, близько 50% з них – військовослужбовці, решта – цивільні.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.