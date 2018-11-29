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29 Листопад 2018, Київ 08:41
Новини | Події

Двоє українських військових поранені на Донбасі 28 листопада – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 28 листопада 2018 року (дані Міноборони України)

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Двоє українських військових були поранені під час бойових дій на Донбасі протягом минулої доби, 28 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Втім у штабі запевняють, що ситуація в зоні бойових дій «залишалася цілком контрольованою».

За даними військових, обстрілів зазнали їхні позиції поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Шуми, Новгородське, Піски, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль і Гнутове.

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В угрупованні «ДНР» зведених даних про обстріли своїх позицій минулої доби не наводять. В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у п’яти обстрілах своїх позицій. Про поранених не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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