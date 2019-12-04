Афганістан: голова «Мирної японської медичної служби» помер після нападу

Голова японської неурядової організації «Мирна японська медична служба» Тецу Накамура помер від поранень після нападу в Джелалабаді, адміністративному центрі афганської провінції Нангархар.

Посадовці розповіли Радіо Свобода, що 4 грудня озброєні люди обстріляли автомобіль із 73-річним японцем всередині. Двоє охоронців Накамури, водій авто та ще одна людина загинули на місці, повідомив речник губернатора провінції.

Японець потрапив до місцевої лікарні з тяжкими пораненнями. Згодом його доправили повітрям до Баґрама, що на північ від Кабула.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що «шокований» смертю Накамури. Офіс афганського президента описав японця як «одного з найбільших друзів Афганістану». Нещодавно Накамура отримав від президента Ашрафа Гані громадянство Афганстану.

У 1980-х японець працював у Пакистані, де лікував хворих на проказу. Згодом він поїхав до Афганістану, де почав відкривати клініки для людей з цією хворобою та біженців.

Він також займався будівництвом колодязів та систем зрошування в афганських селах, де багато людей страждало холерою та іншими хворобами через відсутність чистої води.

У 2003 році він здобув нагороду Рамона Магсайсая, яку називають азійським аналогом Нобелівської премії.

Представник «Мирної японської медичної служби» Міцуї Фукумото заявив, що наразі мотиви нападу незрозумілі.

У жовтні Місія ООН із допомоги Афганістану (UNAMA) висловила занепокоєння «безпрецедентним рівнем жорстокості, яке завдає шкоди цивільному населенню», у перші дев’ять місяців 2019 року. У місії зазначили, що квартальна кількість жертв у липні – вересні була найвищою з початку спостережень десятиріччя тому. При цьому в липні кількість жертв була найвищою за весь час.

За даними UNAMA, у період з 1 січня до 30 вересня в Афганістані загинули 2 563 людей, ще 5 676 отримали травми.