В Афганістані внаслідок нападу загинули п’ятеро афганців і поранено японського лікаря

У Афганістані вранці 4 грудня бойовик відкрив вогонь по автомобілю. В результаті п’ятеро афганців загинули, серйозного поранення зазнав японський лікар, який був в авто.

Речниця губернатора провінції Нангархар Аттаулла Хог’яні повідомив Радіо Свобода, що напад стався в столиці провінції Джалалабаді. Загинули охоронці та водій автомобіля.

Відповідальність за напад наразі на себе ніхто не взяв.

Тецу Накамура, лікар, який очолює японську неурядову організацію «Мирна японська медична служба», був важко поранений. Накамура пропрацював у провінції понад 10 років і нещодавно отримав почесне афганське громадянство від президента Ашрафа Гані.